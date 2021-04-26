Маас выступил против ужесточения санкций в отношении России

В связи с напряжением, вызванным обострением на Донбассе и стягиванием российских войск к границе с Украиной, а также ситуацией с отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального, в отношениях с РФ необходим диалог, считает Маас.

Маас напомнил, что в 2014 году из-за оккупации Крыма против России санкции ввел ЕС и еще ряд стран, и они продлеваются с тех пор. Также ограничения ввели в связи с отравлением Навального. Глава МИД Германии сомневается, что ужесточение санкций поможет оппозиционеру.

“Я думаю, что это приведет к обратному”, – сказал Маас.

Он добавил, что отношения РФ с Евросоюзом, в том числе с Германией, “очень плохие, но так не должно оставаться”.

“Суть дипломатии” заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, “а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях”, отметил Маас.

“Это в особенности касается России и конкретно сейчас”, – добавил он.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., говорил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск.

Российские военные, участвовавшие в учениях в аннексированном Крыму, начали возвращаться на базы 23 апреля. Об отводе войск из Воронежской области командование РФ не сообщало.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок” в РФ. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии). Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требовал допустить к нему врача.

19 апреля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Владимирской области сообщили, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных.

23 апреля Навальный сообщил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей и он прекращает голодовку, хотя и “не снимает требования допустить к нему необходимого врача”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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