 

В Беларуси на госканале показали признания участников “покушения” на Лукашенко

26.04.2021, 9:02, Новости дня
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“Я признаю себя виновным в участии в заговоре”, – сказал журналист Александр Федута.

“Признаю свою вину”, – прозвучало от главы партии “Белорусский народный фронт” Григория Костусева.

“Я признаю себя виновным”, – сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.

Фрагмент видео с признаниями опубликовало издание “Страна” в своем Telegram.

Контекст:17 апреля ФСБ проинформировало о задержании в России двух граждан Беларуси – политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси “по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов”, а также физическое устранение Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси. Российская спецслужба заявила, что Зенкович прибыл в Москву после “консультаций с посольством США” в Польше.
В тот же день Лукашенко объявил о подготовке покушения на себя и сыновей якобы с привлечением ФБР и ЦРУ. Он назвал Зенковича “агентом” американских спецслужб.
Также 17 апреля в эфире белорусского государственного канала ОНТ вышел сюжет, в котором показали фрагменты онлайн-конференции, среди участников которой, кроме Зенковича и Федуты, был лидер оппозиционной партии “Белорусский народный фронт” Григорий Костусев (тоже задержан) и еще несколько человек. “Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска”, – говорит на этих кадрах Зенкович.
Госдеп США 18 апреля заявил, что американские власти знакомы с информацией о предполагаемом заговоре против Лукашенко и видели его заявление о подготовке покушения, но “любое предположение” о причастности к этому американских властей “абсолютно ложное”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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