 

Под Москвой искавшая рюкзак школьница утонула в канаве

26.04.2021, 8:58, Разное
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В сточной канаве в городе Бронницы Московской области было обнаружено тело 14-летней девочки, передает “Радио 1”. Отмечается, что на талии у ребенка была повязана веревка. Также стало известно, что накануне школьница пообещала своей подруге отыскать ее рюкзак, который та уронила в канаву еще в начале апреля. Что именно привело к трагическим последствиям пока еще только предстоит выяснить специалистам. По факту произошедшего проводится проверка. Отсматриваются записи с камер наружного наблюдения.



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