Сохраняя историю: главные реставрации Москвы за последние годы

Северный речной вокзал

Расположенный на канале имени Москвы Северный речной вокзал напоминает роскошный венецианский дворец: вереница колонн, балюстрады, открытые галереи, широкая центральная лестница. Построенное в 1937 году в стиле сталинского ампира здание венчает 27-метровый шпиль со звездой.

Северный речной вокзал – знаковая постройка советской эпохи. Его возведение завершили одновременно с наполнением водой канала Москва – Волга, благодаря которому столицу стали называть Портом пяти морей. Но в 90-е Северный речной вокзал переживал непростые времена: перевозки сократились, здание начало ветшать и приходить в упадок, а в 2009 году и вовсе закрылось.

Новая жизнь одного из символов Москвы началась в 2017 году, когда он перешел в собственность города. Специалисты подготовили проект реставрации здания, реконструкции набережной, причалов, площади, благоустройства прилегающей территории.

Перед реставраторами стояла цель сохранить первоначальный облик вокзала, используя при этом современные материалы и технологии. Те, кто бывал в Северном речном вокзале до реставрации, найдут множество знакомых деталей. К примеру, на центральном фасаде здания было восстановлено 24 больших фарфоровых блюда. Специалисты бережно воссоздали исходную форму поврежденных 1,5-метровых медальонов и расписали их в соответствии с оригиналом.

Интерьеры Северного речного вокзала капитально отремонтировали. Был воссоздан исторический облик стен, восстановлены деревянные окна и двери, подсветка.

Много внимания общественности было приковано к звезде, венчающей шпиль здания. Существует легенда, что на Северный речной вокзал она перекочевала прямо со Спасской башни Кремля.

Реставраторы вручную перебрали и восстановили почти 750 полудрагоценных камней звезды. Работы велись около года, и в августе 2020 года она вернулась на законное место. Спустя несколько недель обновленный Северный речной вокзал был открыт.

Эксперты премии The Art Newspaper Russia назвали восстановление вокзала одной из лучших реставрация Москвы в 2020 году. После реконструкции комплексу не только вернули важную транспортную функцию, но и сделали его комфортным местом отдыха для горожан. В парке обустроили 11 детских и спортивных площадок.

Москвовед, автор проекта “Моспешком” Павел Гнилорыбов назвал Северный речной вокзал самой масштабной реставрацией Москвы 2020 года.

Специалисты бережно обошлись с исторической составляющей комплекса: очистили и восстановили изготовленные вручную медальоны на фасаде, изображающие стройки первых пятилеток, воссоздали утраченные фонтаны, а внутри сделали ресторан с сохранением интерьеров 1930-х годов, отметил эксперт в беседе с “Дни.ру”.

Отметил Гнилорыбов и транспортную значимость объекта. Москвовед выразил уверенность, что обновленный речной вокзал может не только принимать суда, но и стать крупным культурным кластером.

Кинотеатр “Художественный”

В наши дни в Москве насчитывается более 130 кинотеатров. Походы в кино – одно из самых популярных способов времяпрепровождения для жителей столицы. А началось все 112 лет назад: 11 ноября 1909 года на Арбатской площади открылся “Художественный” – первый кинотеатр Москвы. Необычное заведение, носившее в те годы название «Художественный электро-театр”, быстро полюбилась горожанам. Правда, чем несколько лет после открытия здание закрыли на реконструкцию, которой руководил архитектор Федор Шехтель.

За свою более чем столетнюю историю “Художественный” повидал многое. В дни Октябрьской революции там держали пленных юнкеров и красноармейцев, а в года Великой Отечественной войны здание подверглось бомбардировкам. К рубежу веков старейший кинотеатр Москвы подошел в плачевном состоянии.

Реставрация “Художественного” началась в 2016 году. Специалисты воссоздали исторически ценные элементы, которых кинотеатр лишился за годы советской власти. Фасад здания воссоздали по чертежам Шехтеля, раскрыли заложенные оконные проемы, восстановили надписи “Входъ” и “Выходъ” над парадными дверями и вывеску “Художественный электро-театр”.

Всего реставраторы привели в порядок более тысячи фрагментов декора с фасадов, фойе, зала и других частей здания. Были воссозданы исторические фонари у главного входа, по фотографиям восстановлен “сухой” фонтан.

Руководитель реставрации “Художественного” Денис Писарев в беседе с “Дни.ру” поделился интересными деталями восстановления памятника. Например, для возвращения залу кинотеатра прежнего облика пришлось расчищать его от наслоений. Там сохранилось только два барельефа, с которых пришлось убирать цементные куски, оставшиеся от советских реставраторов.

Некоторые элементы здания специалисты восстанавливали по сохранившимся фрагментам. Так, для воссоздания парадной лестницы на северном вестибюле реставраторы использовали две оригинальные ступеньки, рассказал Писарев.

Во всем великолепии обновленный “Художественный” предстал в декабре 2020 года. Теперь кинотеатр состоит из нескольких залов с местами для маломобильных граждан, балкона на 120 мест. Интерьеры здания можно адаптировать под концентры, образовательные мероприятия, выставки, встречи с деятеля культуры и искусства.

Дом Наркомфина

Конструктивизм оставил яркий след в истории московской архитектуре и облике столицы. Один из самых памятников этого стиля – всемирно известный Дом Наркомфина на Новинском бульваре. Здание построили в 1930 году по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов.

Эпоха конструктивизма – время смелых архитектурных решений. При строительстве Дома Наркомфина архитекторы применяли экспериментальные материалы. В планировке и дизайне помещений реализованы новаторские на тот период решения: проектировщики поработали над инсоляцией и колористикой, разработали специальную мебель. Окна комнат разместили на восток, гостиных – на запад. Благодаря такому решению в квартирах было солнечно в любое время дня.

К 70-м годам комплекс перестроили, а многочисленные перепланировки поменяли задуманные архитекторами конфигурации квартир. За 80 лет здание ни разу капитально не ремонтировалось, и в 2006 году Дом Наркомфина вошел в список 100 памятников мировой культуры, находящихся под угрозой уничтожения.

В 2016 году здание перешло к одному собственнику – появилась возможность полноценной реставрации. Для реализации проекта пригласили Алексея Гинзбурга – внука советского архитектора. Были демонтированы надстройки и пристройки, по историческим аналогам воссоздали элементы фасадов, включая витраж коммунального корпуса, оконные и дверные блоки, винтовую лестницу на кровле, ограждения балконов. Восстановлены исторические планировки.

Реставрация вернула Дому Наркомфина его историческую функцию. Жилые ячейки и комнаты общежития жилого корпуса будут использоваться как для постоянного, так и временного проживания. В подвале размещены технические помещения и инженерные коммуникации.

В июле 2020 года долгожданная реставрация завершилась. Обновленный Дом Наркомфина насчитывает 44 квартиры. Купить там жилье может любой желающий. Площади – от 30 до 120 квадратных метров.

Реставраторы и архитекторы сохранили оригинальные двухуровневые планировки с высотой потолков от трех до пяти метров. Некоторые квартиры названы в честь знаменитых людей, которые там проживали. Среди них – Моисей Гинзбург, художник Александр Дейнека, министр финансов СССР Николай Милютин.

ВДНХ

Программа реставрации затронула и один из крупнейших выставочных центров мира – ВДНХ. С 2014 года на территории выставки восстановлено 20 объектов культурного наследия.

Две знаковые реставрации на ВДНХ завершились в апреле 2019 года. В порядок были приведены одни из самых известных объектов выставки – фонтаны “Дружба народов” и “Каменный цветок”. Их отреставрировали впервые за 65 лет.

Фонтаны созданы в 1954 году по проектам архитектора Константина Топуридзе. “Дружба народов” представляет собой расположенные по кругу фигуры 16 девушек, символизирующих республики бывшего СССР. Это сложная система из 784 струй высотой 20 метров.

Над восстановлением статуй девушек специалисты трудились четыре месяца. Они расчистили поверхность и удалили остатки старой позолоты, обработали фигуры подготовительными слоями и нанесли позолоту. Для этого мастерам потребовалось пять килограммов сусального золота. На реставрацию каждой красавицы специалистам потребовалось около недели.

Ювелирную работу специалисты провели и на гидротехнических системах и каркасах фонтанов. Они заменили новое оборудование, труды, отремонтировали металлоконструкции, бетонное основание чаш, подземные сооружения насосных станций.

Не менее сложную работу реставраторы провели на другой жемчужине ВДНХ – фонтане “Каменный цветок”. В центре композиции находится чаша в виде цветка, распускающего свои лепестки для самоцветов. На гранитных постаментах установлено 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы.

Специалисты воссоздали скульптурные элементы, очистили их от загрязнений, привели в порядку гранитную облицовку и постаменты, 48 бронзовых фигур гусей. По сохранившимся оригинальным фрагментам смальты была восстановлена цветовая гамма фонтана. “Начинка” фонтана также приведена в порядок. Заменены старые насосы, смонтирована разноцветная светодиодная подсветка.

Всего в 2018 году отреставрированы 14 фонтанов ВДНХ, в том числе знаменитый “Золотой колос, не работавший 30 лет. Уникальный комплекс ВДНХ получил вторую жизнь.

Зарядье

Зарядье – это не толко один из древнейших районов Москвы, но и место, где встречаются прошлое и настоящее российской столицы. Открытый в 2018 году одноименный парк гармонично сочетается со свидетелями глубокой старины – церквями и палатами. Возраст некоторых из них насчитывает несколько сотен и более лет.

В Зарядье сохранился один из древнейших памятников Москвы – Старый государев двор. Это самая старая гражданская постройка столицы. От XV века у здания сохранился белокаменный подклет, а основная часть была построена в XVI-XVII веках. Предание гласит, что именно там родился Михаил Федорович – первый русский царь из династии Романовых.

Работы на знаковом для истории России объекте культурного наследия началась в 2017 году. Фактически это была первая полноценная реставрация за почти 500-летнюю историю здания.

Первым делом специалисты привели в порядок фасады: отреставрировали кирпичную кладку, белокаменные полы, восстановили красочное покрытие стен, окна и двери, деревянную отделку интерьеров. Потрудиться пришлось и над коммуникациями. Специалисты заменили системы водоснабжения и отопления, электрику, установили современное вентиляционное оборудование.

Реставрация завершилась в сентябре 2018 года. Богатому боярскому дому вернули первоначальный облик, восстановили утраченные элементы и интерьеры. Среди них – изразцовые печи, деревянная горница, трапезная, которые на протяжении уже полутора веков экспонируются как часть музея “Палаты бояр Романовых”.

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Программа реставрации объектов культурного наследия Москвы – одна из крупнейших в мире. В 2010 году в плохом состоянии находилось 1325 памятников архитектуры. За 10 лет их количество уменьшилось в 5,3 раза. Восстановление культурного достояния столицы не прекращалось даже в самые сложные месяцы пандемии.