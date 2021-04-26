Названы 7 вещей, которые человек должен делать для предотвращения инсульта

Немецкий врач Кристиан Нольте пояснил о семи вещах, которые должен делать человек для предотвращения инсульта. Нарушение кровообращения может спровоцировать закупорка сосудов или же их разрывы в мозговой ткани.

Статистика говорит о том, что инсульт чаще всего наступает у мужчин. Кровоизлияние в мозг у них происходит в два раза чаще, нежели у женщин. Важное значение имеет профилактика инсульта, поскольку последствия могут быть фатальными: человек становится частично или же полностью парализованным, иногда наступает преждевременная смерть.

Чтобы предотвратить инсульт, необходимо не курить. К тому же важно контролировать показатели артериального давления, если оно высокое, важно принять меры. В случае наличия фибрилляции предсердий, необходимо лечить данное состояние. Диагностика данной проблемы осуществляется на ЭКГ.

Сахарный диабет необходимо в обязательном порядке лечить, а не закрывать глаза на высокие скачки глюкозы в крови. Стоит также обратить внимание на уровень холестерина. В профилактике инсульта важное значение имеет двигательная активность. Кроме того, доктор порекомендовал употреблять в пищу меньше мяса.

Источник: www.medikforum.ru