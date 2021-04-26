Выборы-2021: «Единая Россия» трудится на земле, а КПРФ лишилась шанса объединить левых

В российских регионах прошли апрельские субботники, которые организовала «Единая Россия» при участии волонтеров и участников партийных праймериз. Тем временем «Справедливая Россия» провела «штабные учения», а коммунисты на своем съезде ограничились очередным переизбранием Геннадия Зюганова.

«Единая Россия» совместно с Минстроем провела в регионах Всероссийский субботник. Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в мероприятии, охватившем все 85 регионов, приняли участие сотни тысяч человек, в том числе большую помощь оказали волонтеры и активисты движения «Мы вместе». «Мне кажется, что это абсолютно нормальное желание любого человека – сделать место, в котором ты живешь, лучше. И важно прививать это с детства», – сказал секретарь генсовета «Единой России». В контексте предвыборной кампании партии немаловажно, что в субботнике приняли участие депутаты различного уровня и участники праймериз – предварительного голосования.

Пока единороссы в регионах в буквальном смысле работали на земле, другие крупные парламентские партии проводили съезды и форумы. Так, в субботу в Москве прошли «стратегические штабные учения» – форум «Справедливой РФ – За правду» (СРЗП). Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в кулуарах «учений» сопредседатель партии Захар Прилепин отметил, что он допускает сотрудничество справедливороссов с КПРФ, правда лишь после выборов. «Это самые сильные ребята и организации на левом фланге, с самыми близкими нам позициями», – сказал сопредседатель СРЗП. Прилепин подчеркнул, что просит передать сигналы о необходимости интеграции левых сил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. «Мне дважды уже говорили, что он будет со мной встречаться, но как он будет сейчас со мной объединяться? – отметил Прилепин. – Сейчас у него для этого нет никаких возможностей. Им не до нас просто сейчас, они там измучены внутренними своими склоками».

Прошедший 18-й съезд КПРФ подтвердил предположения о внутрипартийных разногласиях. Как сообщил РБК, глава московского горкома Валерий Рашкин и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко, вопреки ожиданиям, не вошли в обновленный президиум ЦК Компартии. Пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко уточнил, что не может объяснить причину непопадания Рашкина и Левченко в новый состав президиума. «Свои кандидатуры предлагает председатель», партии – сказал Ющенко. По итогам съезда, председателем партии был переизбран Зюганов, который бессменно возглавляет КПРФ с момента формирования партии в начале 1990-х.

«С советских времен лучшего способа для сплочения команды – или как говорят сейчас, тимбилдинга – чем апрельский субботник, никто не придумал», – заметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя всероссийскую акцию «Единой России». – «Совместный труд по уборке территорий после зимнего периода объединял и продолжает объединять людей. Как говорится, все лучшее новое – хорошо забытое старое».

«Что касается сообщения Захара Прилепина о контактах с КПРФ, то напомню, что и Сергей Миронов говорил о желательности создания левопатриотического блока на базе партии «Справедивая РФ – Патриоты – За правду» , – отметил Мартынов. – Другое дело, что на сегодняшний день такое взаимодействие с партией Зюганова невозможно, в КПРФ к этому не готовы. Но надежды никто не оставляет. Ведь выборы 2021 года это не конец, а только начало большого пути. Очевидно, что молодое перспективное поколение коммунистов вольется в реальное левое движение, разочаровавшись в том, что сейчас собой представляет КПРФ Зюганова».

Главным итогом съезда КПРФ оказалось то, что Зюганов категорически не захотел уступать пост председателя ЦК партии, заметил Мартынов. По его мнению, сохранит ли бессменный лидер свой пост, было основной интригой мероприятия. «Формально повысили Юрия Афонина до первого зама. Но оставили в орбите руководства партии таких одиозных персонажей, как Рашкин, который не прошел в президиум ЦК, но вновь был включен в состав собственно Центрального комитета. И не смогли перешагнуть через основной источник финансирования – олигарха Павла Грудинина», – добавил эксперт.

«То есть в КПРФ ничего не меняется, – делает вывод Мартынов. – Я подозреваю, что это последние результативные выборы для партии. Что бы ни говорил Александр Ющенко, один из самых интересных и ярких молодых лидеров КПРФ, молодое крыло, «обновленцы» явно проиграли в аппаратной борьбе». По оценке политолога, этот результат скажется и на избирательной кампании партии. «Я предполагаю, что молодежная фракция КПРФ к следующему избирательному циклу оформится в совершенно отдельную политическую силу», – прогнозирует Мартынов.

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