Кравчук назвал “глубокой фальшью” заявления Путина о “русском мире” и поддержке русскоязычных

“15 тыс. человек уже убито со стороны Украины на Донбассе. Я не знаю, сколько людей погибло с той стороны. И 1,6 млн людей стали переселенцами, потому что их жизнь была поставлена под угрозу. Разрушенные дома, разрушенная инфраструктура, они ушли и сегодня живут в других регионах Украины, и не только Украины, не имея всех условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей, все – русскоговорящие, и больше половины – этнические россияне. Поэтому разглагольствования российской власти, в том числе и господина Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый “русский мир” – это глубокая фальшь”, – сказал Кравчук.

Он считает, что “надо прекратить это вранье и начать трудный путь к миру”.

Первый президент Украины также прокомментировал предложение российской стороны о переговорах по Донбассу в Москве, куда приглашали президента Украины Владимира Зеленского.

“Ехать сегодня туда Зеленскому, в период войны с Россией… Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто это предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму, что происходит в Украине. Он живет какими-то идеями из сказочного мира. Давайте прекратим войну – все. Все остальное начнем решать очень продуктивно и по закону”, – объяснил Кравчук.

Контекст:В 2014 году Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года и начала вооруженную агрессию на Донбассе. Одним из оправданий своей агрессии Москва называла защиту русскоязычного населения.

8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос УНИАН, считает ли Кремль Украину частью “русского мира”. “Безусловно, в Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к “русскому миру”, – подчеркнул спикер Путина. Песков анонсировал продвижение “русского мира” в Украине с помощью “мягкой силы”.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, РФ не сможет продвинуть в Украине “русский мир”. “Россия не смогла продвинуть “русский мир” в Украине танками. И мягкой силой не сможет”, – говорил глава МИД Украины.

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