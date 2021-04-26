В Украине за сутки умерло наименьшее с марта число больных COVID-19

Скончалось за 24 часа 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 6910 украинцев.

Сутками ранее в стране зафиксировали 7930 новых случаев COVID-19 и 231 смерть.

Число умерших 25 апреля оказалось наименьшим с 28 марта, когда скончались 178 инфицированных.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,03 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 42 518 больных.

Больше всего смертей зафиксировано в Киеве (4466), Днепропетровской (3213) и Львовской (3171) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook, что 25 апреля в больницы для пациентов с COVID-19 госпитализирован 2061 человек.

Глава Минздрава уточнил, что за сутки в стране сделали 25 248 тестирований на коронавирус, из них 15 379 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Днепропетровской (676) и Одесской (397) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/916057208937275

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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