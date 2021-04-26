Невролог предостерег россиян от использования телефонов во время тренировок

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26.04.2021, 7:58, Разное
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Невролог Валерий Черненко пояснил об ошибке, которую часто совершают люди во время тренировок. Оказалось, что использование телефонов в спортзале может привести к возникновению ряда серьезных заболеваний.
Телекоммуникации настолько вошли в жизнь современного человека, что многие берут смартфоны с собой всюду. Однако привычка пользоваться устройствами во время занятий в спортзале может быть опасной. Среди любителей серфить интернет и читать ленты в соцсетях во время выполнения упражнений на велотренажерах или беговых дорожках встречается особенно много граждан с проблемой «второго подбородка». Неудобное положение головы и шеи, которую доктор Черненко называет «позой креветки», создает повышенную нагрузку на шею. В итоге это способно вызвать и болезни позвоночника, а также головные боли.

Многие пациенты с грыжей также признаются в привычке пользоваться смартфоном в фитнес-центре. Врач-невролог предостерегает от пробежек с телефоном, а также выполнения упражнений с ним. Такое поведение чревато заболеваниями головного мозга, требующими долгого и кропотливого лечения. Чтобы избежать расстройства здоровья, любимые гаджеты следует оставлять вне зоны тренировок.

Источник: doctorpiter.ru



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