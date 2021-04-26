 

Американские специалисты создали робот с низким уровнем интеллекта

26.04.2021, 7:54, Новости дня
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Современные роботы становятся все умнее и умнее. Но американские ученые намеренно создали машину с низким уровнем интеллекта. Это нужно для того, чтобы проверить умение примитивных машин решать сложные задачи.

Работу проводили специалисты из Технологического института Джорджии. Своих глупых роботов они назвали бобботами. Но даже они, как оказалось, совместными усилиями смогли решать достаточно сложные задачи. Например, разрабатывать и осуществлять план по уборке мусора.

Также СМИ сообщают о том, что московские ученые представили робота для работы на мусороперерабатывающих заводах. Испытания показали повышение производительности труда на 15%, утверждают компетентные источники.



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