Ученые выяснили, как употребление кофе влияет на мозг

Употребление кофе в умеренных дозах оказалось весьма полезным для организма человека. К такому выводу пришли европейские ученые после ряда экспериментов и исследований.

Так, было установлено, что кофеин укрепляет связи между разными отделениями головного мозга. Это значит, что лучше становится память, а также улучшаются когнитивные качества.

Данная истина была подтверждена как в процессе тестов, так и после исследования с МРТ. Исследования проводили в португальских и датских научных учреждениях. Сравнивали данные людей, которые употребляют кофе регулярно с теми, кто не пьет его вовсе. Позитивные результаты оказались явно на стороне первой группы добровольцев, утверждают ученые.