 

Во Львове заметили нежелание уроженцев Донбасса быть украинцами

26.04.2021, 7:34, Новости дня
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Переселенцы с Донбасса не хотят поддаваться «украинизации» и привозят с собой на Украину русские привычки, сообщил львовский журналист Остап Дроздов.

«Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.

В качестве примера он привел свою соседку, которая освоилась в Италии за четыре месяца, в то время как русские, по его словам, «все делают русским».

Ранее Дроздов в резких и оскорбительных тонах высказался о народе Украины, назвав его «паскудным и обрусевшим», пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма, заявил, что русскоязычное население Украины «должно исчезнуть как вид», в том числе должны исчезнуть русскоязычные дети и предложил усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.



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