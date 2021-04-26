 

России предрекли мировое лидерство в производстве «зеленого» водорода

26.04.2021, 7:34, Новости дня
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Россия может занять лидирующие позиции по производству «зеленого» водорода, считает глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур.

Он отметил, что альянс в долгосрочной перспективе рассматривает «зеленый» водород, который образуется при расщеплении воды солнечной энергией, как один из возобновляемых источников энергии. При этом его легче транспортировать, и он более удобен в использовании для транспорта и в промышленности, передает РИА «Новости».

«Эта та сфера, где РФ может стать лидером. Ваши гидроэлектростанции играют центральную роль в мировых достижениях по электролизу воды. Мы хотели бы также перенять этот опыт», – считает Матур.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как РФ заменит природный газ на топливо будущего.



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