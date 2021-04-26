Правительство Тувы ушло в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На республиканском аппаратном совещании врио главы республики Тыва Владислав Ховалыг своим указом объявил об отставке правительства республики. Согласно указу, кабмин продолжит исполнять свои обязанности до формирования правительства нового состава», – приводит слова представителя пресс-службы правительства региона ТАСС.

Врио главы республики сообщил, что предстоит большая работа по исполнению послания президента РФ Владимира Путина. «Поэтому требуется перегруппировка сил», – отметили в пресс-службе.

Напомним, 7 апреля президент принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона слушателя «школы губернаторов» ВШГУ Владислава Ховалыга. Очередные выборы главы Тувы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.