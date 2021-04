Фрэнсис Макдорманд, Хлоя Чжао, Энтони Хопкинс и другие лауреаты “Оскара-2021”

В Лос-Анджелесе завершилась 93-я ежегодная премия Американской академии кинематографических искусств и наук – самая главная и престижная кинопремия в мире. Церемонию откладывали на два месяца, но, вопреки коронавирусным ограничениям, она все же прошла вживую, но сразу в нескольких местах, в том числе и на своей постоянной площадке – в театре “Долби” в Голливуде, и транслировалась в прямом эфире по всему миру.

Во многом ставки экспертов подтвердились: лучшим режиссером была признана Хлоя Чжао, а лучшей актрисой – Фрэнсис Макдорманд. Лучшим анимационным фильмом стала “Душа”, а “Довод” Кристофера Нолана одержал победу в своей единственной номинации за визуальные эффекты. Однако было и несколько сюрпризов: так, фаворит гонки, черно-белая картина “Манк”, из десяти номинаций выиграла лишь в двух “технических”, а “Суд над чикагской семеркой” не забрал ни одной статуэтки, хотя имел шансы в семи номинациях. Актером года был признан Энтони Хопкинс за роль в фильме “Отец” (на церемонию он не приехал), а дебютный игровой фильм Дариуса Мардера “Звук металла” со сборами в мире всего в 160 тысяч долларов взял две статуэтки.

Полный список победителей HELLO! собрал здесь, а ниже – фотографии главных героев вечера.

Съемочная группа фильма “Земля кочевников”: Питер Спирс, Фрэнсис Макдорманд (“Лучшая актриса”), Хлоя Чжао (“Лучший режиссер”), Моллье Ашер, Дэн Джанви Хлоя Чжао, “Земля кочевников” (Nomadland) – победительница в номинации “Лучший режиссер” Брэд Питт с Юн Е Чжон, “Минари” (Minari) – победительница в номинации “Лучшая актриса второго плана” Дэниэл Калуя, “Иуда и черный мессия” (Judas and the Black Messiah) – победитель в номинации “Лучший актер второго плана” Певица H.E.R., “Иуда и черный мессия” (Judas and the Black Messiah) – победительница в номинации “Лучшая песня” за трек Fight For You Эмиральд Феннел, “Девушка, подающая надежды” (Promising Young Woman) – победительница в номинации “Лучший оригинальный сценарий” Тайлер Перри – обладатель специального приза Jean Hersholt Humanitarian Award

Холли Берри с Эриком Мессершмидтом, “Манк” (Mank) – победитель в номинации “Лучший оператор” Риз Уизерспун с Уиллом Маккормаком и Майклом Говье, “Если что-то случится, я люблю вас” (If Anything Happens I Love You) – победители в номинации “Лучший короткометражный анимационный фильм”