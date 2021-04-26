За четыре дня в мире подтвердили более 3 млн новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

Суточный прирост новых больных превышает отметку в 800 тыс. уже четвертые сутки подряд. Ранее этот показатель составлял от 854 тыс. (в субботу, 24 апреля) до рекордных 894 тыс. (в пятницу, 23 апреля).

Всего за последние четыре дня прирост инфицирований составил почти 3,5 млн.

Скриншот: covid19.who.int

По состоянию на 25 апреля в мире подтвердили в общей сложности 146 млн случаев COVID-19.

В пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных инфицирований входят США (более 31,6 млн), Индия (почти 17 млн), Бразилия (14,2 млн), Франция (почти 5,4 млн) и Россия (почти 4,8 млн).

В пятницу в мире, по данным ВОЗ, скончалось почти 13 тыс. больных, с начала пандемии – 3,09 млн.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на вечер 25 апреля в мире сделали, по данным агентства Bloomberg, более 1 млрд прививок от коронавируса. Вакцинация проходит в 172 странах.

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