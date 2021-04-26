Рыбинск. Криминальная хроника с 19 по 25 апреля

26.04.2021, 7:21, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении жителя г.Рыбинска 1984 г.р. Автомобиль «Форд», которым управлял мужчина 1984 г.р., находясь в состоянии опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД в районе ул. Гэсовской.

Ранее водитель уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и лишен права управления транспортными средствами.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за управление транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Рыбинске полицейскими изъято более 40 гр. синтетического наркотика

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области, МУ МВД России «Рыбинское» задержаны подозреваемые в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции у дома на улице Фурманова задержаны двое молодых людей, у которых обнаружены и изъяты полимерные свертки с порошкообразным веществом.

В результате исследования установлено, что изъятое вещество – синтетическое наркотическое средство «Альфа-PVP», массой более 40 гр. Сотрудниками полиции установлена причастность молодых людей 2002 г.р., которые учатся в одном из колледжей города, к осуществлению сбыта наркотических средств бесконтактным способом, путем оборудования тайников.

Подозреваемыми даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Расследование продолжается.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении краж из магазинов

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина расположенного в центре г. Рыбинска неизвестный похитил спортивную одежду и обувь. Сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый местный житель 1984 г.р.

Полицейскими установлена его причастность к совершению аналогичного преступления в магазине на ул. Гоголя, откуда похищен набор инструментов. Ущерб составил 6000 рублей. Подозреваемым даны признательные показания. Похищенное изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Кража из магазина экипировки для мотоциклистов

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из магазина расположенного на ул. Светлая, неизвестные лица похитили экипировку для мотоциклистов. Ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлены подозреваемые не работающие жители микрорайона Веретье: ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1988 г.р. и мужчина 1989 г.р., которыми даны признательные показания. Они пояснили, что разбили остекление стены магазина, проникли в помещение, откуда похитили товар.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске задержан подозреваемый в совершении кражи телефона из магазина

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный в торговом зале одного из магазинов сотовой связи, расположенном на ул. Герцена похитил сотовый телефон с прилавка, стоимостью более 13 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления – неработающий житель г. Рыбинска 1986 г.р. Мужчиной даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими раскрыта серия краж из магазинов

Ранее в полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из сетевых магазинов совершены кражи товара.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлена личность подозреваемого — ранее привлекавшегося к ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение) жителя г. Рыбинска 1996 г.р., который из торговых залов похищал товар.

Установлена его причастность к совершению 8 таких краж. Общая сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ст. 158.1 УК РФ мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Полицейскими установлен подозреваемый в причастности к совершению мошенничеств в г. Рыбинске

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами.

Заявительница на одном из Интернет сайтов обнаружила объявление о продаже игровой приставки. Позвонив по телефону и договорившись о покупке, перевела оплату в сумме более 13 тысяч рублей, однако приставку не получила.

В полицию поступило аналогичное заявление, мужчина, приобретая игровой руль, через данный интернет сайт, лишился 11 тыс. рублей, товар также ему отправлен не был.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении мошенничества житель Краснодарского края мужчина 2000 г.р., которым даны признательные показания.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Расследование продолжается.

Полиция предупреждает, что пострадать от действий злоумышленников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Чтобы сохранить при себе свои деньги нужно соблюдать простые правила:

— не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните — осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара. Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

— никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты для получения денежных средств от потенциального покупателя. Используйте иные альтернативные способы оплаты.