На лондонском конкурсе двойников Мистера Бина победил аутист из Саратова

На первом международном конкурсе двойников Мистера Бина, состоявшемся в Лондоне, победил россиянин Евгений Костров, страдающий аутизмом.

Следует отметить, что возглавлял жюри знаменитый британский актёр Роуэн Аткинсон, исполняющий роль персонажа в кино и повседневной жизни. По мнению экспертов, именно этот участник был наиболее похож на легендарного комика.

Сам уроженец Саратова не смог прокомментировать свой успех и поручил сделать это педагогу из школы-интерната, сопровождавшего его на конкурсе.

– Мы с Женей выучили несколько очень похожих на Мистера Бина движений и, как видите, получилось просто замечательно, лучше чем у англичан. Хотя нас предупреждали, что здесь будут собраны лучшие британские интеллектуалы, но я всегда говорила – побеждает талант, – прокомментировала победу Евгения его опекун Анна Селивёрстова.

Также педагог сообщила, что мэрия Саратова уже подготовила для победителя серьёзного международного конкурса почётную грамоту, а УМВД, отреагировав на поступившую из СМИ информацию, протокол об административном взыскании в соответствии с муниципальным законом “О публичных проявлениях синдрома Каннера”.

—