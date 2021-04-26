 

На лондонском конкурсе двойников Мистера Бина победил аутист из Саратова

26.04.2021, 7:10, Разное
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На первом международном конкурсе двойников Мистера Бина, состоявшемся в Лондоне, победил россиянин Евгений Костров, страдающий аутизмом.

Следует отметить, что возглавлял жюри знаменитый британский актёр Роуэн Аткинсон, исполняющий роль персонажа в кино и повседневной жизни. По мнению экспертов, именно этот участник был наиболее похож на легендарного комика.

Сам уроженец Саратова не смог прокомментировать свой успех и поручил сделать это педагогу из школы-интерната, сопровождавшего его на конкурсе.

– Мы с Женей выучили несколько очень похожих на Мистера Бина движений и, как видите, получилось просто замечательно, лучше чем у англичан. Хотя нас предупреждали, что здесь будут собраны лучшие британские интеллектуалы, но я всегда говорила – побеждает талант, – прокомментировала победу Евгения его опекун Анна Селивёрстова.

Также педагог сообщила, что мэрия Саратова уже подготовила для победителя серьёзного международного конкурса почётную грамоту, а УМВД, отреагировав на поступившую из СМИ информацию, протокол об административном взыскании в соответствии с муниципальным законом “О публичных проявлениях синдрома Каннера”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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