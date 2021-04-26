Владимир Жириновский назвал тупыми неудачниками тех, кого принимали в пионеры 22 апреля

Лидер ЛДПР выступил с заявлением, в котором раскритиковал людей, гордящихся тем, что их приняли в пионеры в день рождения Владимира Ильича Ленина.

– Они гордятся этим, как достижением! На самом деле они сами себя выставляют тупыми неудачниками! 22 апреля принимали троечников и дураков всяких. Хуже был только День пионерии. Когда принимали юных подонков, кого вообще не надо было никуда принимать, только в тюрьму или дурдом!, – сказал политик.

Членами Всесоюзной пионерской организации имени Ленина все советские дети становились в третьем классе, но не одновременно. Отличников и активистов принимали в пионеры первыми – накануне Седьмого ноября. Менее успешным октябрятам красные галстуки повязывали 23 февраля. В день рождения Ленина очередь доходила до всех остальных, кто не отличался ни хорошей учёбой, ни примерным поведением, ни общественной деятельностью. Приём же в День пионерии происходил не всегда – только если оставались те, кто не был достоин приёма даже 22 апреля.

– Лично мне повязали галстук 7 ноября, на Красной площади! Первому в классе! А вы чем гордитесь? Что вас официально в неудачники приняли? Ну, выставляйте, выставляйте фотографии в Фейсбук, составим список дураков, потом жить на Урал отправим, – продолжил Жириновский.

Пионерская организация продолжает существовать в России под опекой КПРФ. Ежегодно 22 апреля Геннадий Зюганов лично повязывает пионерские галстуки нескольким десяткам детей.

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