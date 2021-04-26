 

Владимир Жириновский назвал тупыми неудачниками тех, кого принимали в пионеры 22 апреля

26.04.2021, 7:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидер ЛДПР выступил с заявлением, в котором раскритиковал людей, гордящихся тем, что их приняли в пионеры в день рождения Владимира Ильича Ленина.

– Они гордятся этим, как достижением! На самом деле они сами себя выставляют тупыми неудачниками! 22 апреля принимали троечников и дураков всяких. Хуже был только День пионерии. Когда принимали юных подонков, кого вообще не надо было никуда принимать, только в тюрьму или дурдом!, – сказал политик.

Членами Всесоюзной пионерской организации имени Ленина все советские дети становились в третьем классе, но не одновременно. Отличников и активистов принимали в пионеры первыми – накануне Седьмого ноября. Менее успешным октябрятам красные галстуки повязывали 23 февраля. В день рождения Ленина очередь доходила до всех остальных, кто не отличался ни хорошей учёбой, ни примерным поведением, ни общественной деятельностью. Приём же в День пионерии происходил не всегда – только если оставались те, кто не был достоин приёма даже 22 апреля.

– Лично мне повязали галстук 7 ноября, на Красной площади! Первому в классе! А вы чем гордитесь? Что вас официально в неудачники приняли? Ну, выставляйте, выставляйте фотографии в Фейсбук, составим список дураков, потом жить на Урал отправим, – продолжил Жириновский.

Пионерская организация продолжает существовать в России под опекой КПРФ. Ежегодно 22 апреля Геннадий Зюганов лично повязывает пионерские галстуки нескольким десяткам детей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / Ольга Бузова с мамой, Филипп Киркоров, Анатолий Карпов и другие на премьере мюзикла “Шахматы”

27.06 / Крис Эванс хранит в архиве ролик, где танцуют актеры фильма «Первый мститель: Противостояние»

17.07 / Первый начал: Гарик Харламов потребовал развода у Кристины Асмус

10.08 / Мнение: Ночь

07.09 / Медики назвали 5 лучших продуктов-защитников от болезней

30.08 / «Полюби меня, Путин» – Личное мнение

02.03 / В США отказались от “перезагрузки” отношений с Россией

21.11 / Эксперты перечислили 10 верных признаков скорой поломки двигателя автомобиля

22.11 / Ученые рассказали, сможет ли мороз остановить распространение коронавируса

18.08 / Играй и получай бонусы: МКБ представил мобильный платформер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика