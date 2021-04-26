В учебниках математики появятся главы, посвящённые Сталинградской битве

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал, что во все школьные учебники после послания Президента РФ Владимира Путина будет добавлена информация о Сталинградской битве.

Первыми в печать выйдут учебники математики, поскольку соответствующие главы для них уже находились в разработке.

– Мы полностью согласны с Президентом, что такая недоработка по-прежнему имеет место в нашей системе образования. Патриотизмом нельзя заниматься только на каких-то специальных уроках раз в неделю по 40 минут, учить детей любить Родину нужно постоянно. Поэтому уже к следующему учебному году мы обновим учебники по математике, добавив в каждый из них с 1 по 11 классы специальные главы, посвящённые Сталинградской битве и другим важным событиям Великой Отечественной Войны, а в 2022 году актуализируем и все остальные учебники, – заверил Кравцов.

Анонимный источник из Минпросвещения передал журналистам готовящиеся к печати фрагменты новых глав из учебников. Так, ученикам младших классов предлагается считать соотношение сил сторон в Сталинградской битве: живую силу, единицы различной техники. Старшеклассникам предстоит почувствовать себя в роли наводчиков, рассчитывая траектории снарядов, выпускаемых по немцам из танков Т-34.

Тот же источник заверил, что для других предметов подобная работа тоже активно ведётся.

– Если для математики у нас уже давно был задел, то для физики мы сейчас прорабатываем главы, связанные с техническими характеристиками различных вооружений, для химии – разделы, посвящённые боевым отравляющим веществам, для биологии – примеры различных травм, полученных на войне. С русским языком, иностранным и литературой проблем вообще не возникнет, а астрономию из школьной программы убрали заблаговременно, именно из-за того, что её тяжело привязать к Великой Отечественной. Так что за полтора года должны успеть, – говорится в комментарии к присланным материалам.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его удивило, что некоторые современные российские школьные учебники не рассказывают о Сталинградской битве.

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