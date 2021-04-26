Razer выпустит георгиевские ленточки с подсветкой для ветеранов-геймеров

В преддверии 9 мая производитель устройств для геймеров Razer представил новую линейку патриотического мерча для самых заядлых игроков среди героев Великой отечественной войны.

Среди мышек с надписью «Победа» и корпусов в форме Т-34 также нашлась георгиевская лента с оранжевой подсветкой подсветкой и логотипом Razer. В описании вещи написано, что оформление ленты выполнено в оранжевой подсветке, в отличие от остальных фирменных продуктов Razer с ярко-зеленой подсветкой.

– Мы знаем, что наша продукция имеет спрос среди наших дедов и прадедов, воевавших на передовой 80 лет назад. Компания Razer хочет выразить свою благодарность и подарить героям незабываемые игровые ощущения и чувство поддержки с помощью светящихся георгиевских ленточек, — написано в пресс-релизе Razer.

Свое мнение также выразили и сами ветераны, которые в данный момент находились в московском киберспортивном пансионате, где тренировались к соревнованиям по World of Tanks и Call of Duty WW2.

– Razer сделала нам очень приятный подарок, с такой ленточкой только на парад и выходить, а мышка с надписью «Победа» – это отдельная история. Столько адреналина вызывает во время боя, что противника сносит ветром. Razer мое почтение, — прокомментировал ветеран ВОВ Василий Долгоногов.

В планах Razer также было сделать георгиевскую ленту с RGB-подсветкой, но создатели осознали, что парад с разноцветными ленточками на участницах сегодня могут не так понять.

—