 

«Если б я был султан, я бы выбрал Симоньян первой женой» – Эрдоган похвалил главу RT за красоту и интеллект

26.04.2021, 7:03, Разное
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Президент Турции Реджеп Эрдоган признался, что с глубокой симпатией относится к Маргарите Симоньян.

– Скажу честно, я очень люблю умных и красивых женщин. Особенно тех, кто не боится открыто высказывать свою позицию, даже если с ней многие не согласны. Одной из самых ярких женщин современности является, безусловно, глава российского телеканала RT Маргарита Симоньян. Она крайне эрудирована, очень красива, независима и всегда твёрдо стоит на своём. Поэтому я со всей ответственностью заявляю – если б я был султан, я бы выбрал Симоньян первой женой, – заявил турецкий лидер.

Сама Симоньян отказалась комментировать заявление Эрдогана, однако её супруг, Тигран Кеосаян, пообещал вызвать президента на дуэль и пригрозил обратиться в суд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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