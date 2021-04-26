 

Сибирские ученые разработали новый способ получения меланина

26.04.2021, 7:00, Новости дня
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Сибирские химики, представляющие местное отделение РАН, разработали уникальную технологию получения меланина. Сырьем при этом служит обычная гречишная шелуха, которую ранее считали отходами производства или же – мусором.

Отметим, что меланин – очень важное вещество, обеспечивающее здоровье человека. Естественным путем он образуется во время загара. Результатом становится не только здоровый бронзовый цвет кожи, но и устойчивость организма к ряду серьезных заболеваний, возникающих при длительном пребывании в затененных и темных помещениях.

По мнению экспертов, полученный меланин может решить множество проблем медицинского и косметического характера. Напомним, что уже существующая технология отличается дороговизной.



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