Сибирские ученые разработали новый способ получения меланина

Сибирские химики, представляющие местное отделение РАН, разработали уникальную технологию получения меланина. Сырьем при этом служит обычная гречишная шелуха, которую ранее считали отходами производства или же – мусором.

Отметим, что меланин – очень важное вещество, обеспечивающее здоровье человека. Естественным путем он образуется во время загара. Результатом становится не только здоровый бронзовый цвет кожи, но и устойчивость организма к ряду серьезных заболеваний, возникающих при длительном пребывании в затененных и темных помещениях.

По мнению экспертов, полученный меланин может решить множество проблем медицинского и косметического характера. Напомним, что уже существующая технология отличается дороговизной.