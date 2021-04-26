Ученые установили связь между низкой физической активностью и старческой глухотой

Проведя ряд исследований, ученые из Соединенных Штатов обнаружили еще одно негативное последствие малоподвижного образа жизни. Как оказалось, люди, которые все время работали за столом, чаще страдают от потери слуха в старости.

Исследование провели в группе добровольцев почти из трех сотен жителей Балтимора. Возраст каждого из них составлял от 60 до 69 лет.

Для того чтобы уберечь себя от глухоты в старости, ученые советуют поменьше сидеть у телевизора, а также чаще прогуливаться по свежему воздуху. Хорошо периодически бывать в парке, где нет уличного шума, утверждают специалисты. Также профилактическое воздействие будут иметь прогулки по лесу, по морскому пляжу, речному берегу и т.д.