 

Ученые установили связь между низкой физической активностью и старческой глухотой

26.04.2021, 7:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проведя ряд исследований, ученые из Соединенных Штатов обнаружили еще одно негативное последствие малоподвижного образа жизни. Как оказалось, люди, которые все время работали за столом, чаще страдают от потери слуха в старости.

Исследование провели в группе добровольцев почти из трех сотен жителей Балтимора. Возраст каждого из них составлял от 60 до 69 лет.

Для того чтобы уберечь себя от глухоты в старости, ученые советуют поменьше сидеть у телевизора, а также чаще прогуливаться по свежему воздуху. Хорошо периодически бывать в парке, где нет уличного шума, утверждают специалисты. Также профилактическое воздействие будут иметь прогулки по лесу, по морскому пляжу, речному берегу и т.д.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Мишустин поручил проработать погашение долгов Минска за энергоносители

18.10 / “Третьей попытки не будет”. В ЦИК Украины сообщили, как на местных выборах испорченный бюллетень обменять на новый

28.12 / Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти в США

12.11 / Турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет – посол Азербайджана в России

27.08 / Forbes представил рейтинг богатейших женщин России

28.02 / Зеленский примет участие в форуме “Украина 30. Развитие правосудия”

02.07 / Tesla присоединилась к гонке за вакциной против коронавируса

08.03 / Guardian – эксперты призвали американские штаты не торопиться с отменой ограничений, пригрозив четвёртой волной COVID-19

27.01 / Аккаунты Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы

17.01 / Самолет, на котором летит Навальный, не приземлился в назначенное время. Его посадку перенесли в Шереметьево

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика