В Китае представлен робот-собака

Китайский робот-собака оказался самым быстрым среди аналогов. Он способен бегать со скоростью 15 км/ч. Это примерно в три раза меньше, чем у настоящего пса. Однако это чуть ли не единственный показатель, по которому робопес существенно отстает от своего биологического аналога.

Разработчики из компании Weilen утверждают, что искусственный интеллект, которым они оснастили электронную собаку, позволяет роботу полностью заменить домашнее животное.

Ростот-собака отлично понимает, что происходит вокруг. Он беспрекословно выполняет команды. Для начала его научили доставлять небольшие посылки, а также служить повадырем для незрячих. Но расширить функционал нетрудно. Достаточно лишь перепрограммировать машину.