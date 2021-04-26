На Белорусской АЭС начали эксперимент, который сорвался 35 лет назад в Чернобыле

По личному указанию Александра Лукашенко в ночь годовщины чернобыльской аварии на БелАЭС повторят эксперимент, который закончился неудачей в 1986 году на 4-м блоке Чернобыльской атомной электростанции.

Цель эксперимента – доказать миру непревзойдённую надёжность реакторов БелАЭС и проверить готовность служб гражданской обороны к ЧП мирового масштаба. Около полуночи первый энергоблок станции остановят нажатием кнопки аварийной защиты. Реактор при этом должен остановиться, а ротор генератора продолжить вращаться, вырабатывая электроэнергию для собственных нужд станции. Если инерции генератора хватит для снабжения АЭС энергией до включения резервных дизель-генераторов, эксперимент сочтут удачным. Если же что-то пойдёт не так, это не сильно расстроит руководство Белоруссии.

– Мы можем себе позволить рискнуть этим реактором, в 2016 году мы его уронили при монтаже, так что будет не очень жалко, если мы его потеряем в ходе эксперимента. У нас почти готов к пуску второй энергоблок, энергию всё равно девать некуда, так что хватит и одного, – заявил Александр Лукашенко.

Несколько минут назад с БелАЭС доложили о готовности к эксперименту и началась его интернет-трансляция в бомбоубежище, где находится правительство Белоруссии во главе с Александром Лукашенко. Также за ходом работ наблюдают из бункера администрации Гродненской области.

Эвакуацию населения Островецкого района, где находится станция, сочли нецелесообразной, поскольку её стоимость превысила бы годовой бюджет района. Власти соседней Польши попросили белорусских атомщиков быть поосторожнее при эксперименте.

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