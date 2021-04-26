Высланные из Праги дипломаты перейдут на работу в посольство СССР в Чехословакии

63 сотрудника российского посольства в Праге останутся работать на территории страны, сообщает МИД.

Для них нашлись вакансии в посольстве СССР в Чехословацкой советской республике, расположенном по соседству.

Посольство СССР в Чехословакии является единственным государственным учреждением Советского Союза, действующим с 1951 года до наших дней. В 1991 году посол Александр Ермолаев отказался исполнять беловежские сообщения и продолжил работать в качестве представителя советского правительства в братской Чехословакии. Посольство обеспечивает защиту прав соотечественников с советскими паспортами на территории Чехии. В 2002 году власти страны пытались прекратить работу учреждения, однако Международный суд ООН постановил, что СССР по-прежнему юридически существует, несмотря на оккупацию его территории частной фирмой «Российская Федерация», и поэтому может иметь дипломатические представительства в других странах.

– Оказалось, что среди сотрудников так называемого посольства так называемой Российской Федерации в Чехии есть думающие люди. Некоторые из них сохранили не только советские паспорта, но и партбилеты КПСС. Их мы сможем трудоустроить буквально завтра, остальным придётся пройти краткий курс изучения марксизма-ленинизма, прежде чем они смогут быть приняты в советское гражданство. А рабочие места мы для всех найдём, – рассказал посол СССР в Чехословакии Александр Ермолаев.

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