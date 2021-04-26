 

Соединения 58-й армии подготовили к переброске после учений в Крыму

26.04.2021, 6:40, Новости дня
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Подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа погрузились в железнодорожные эшелоны для возвращения в пункты постоянной дислокации после учений на полигоне «Опук» в Крыму, сообщили в пресс-службе округа.

«Передислокация осуществляется комбинированным способом – авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша на колесной технике своим ходом по федеральным трассам. Подвижным составом по железной дороге мотострелковому соединению 58-й армии, дислоцированному в Дагестане, предстоит преодолеть около 1,8 тыс. км по маршруту в пункт постоянной дислокации. Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой инженерам общевойскового объединения ЮВО в Кабардино-Балкарию», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

По прибытии подразделений армии в базовые пункты дислокации участников учений будут торжественно встречать, лучших военных ждут подарки и поощрения.

Ранее самолеты и вертолеты авиации ЮВО и ЧФ вернулись на аэродромы постоянного базирования из Крыма после контрольной проверки за зимний период обучения.

Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России.

Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.

В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность РФ в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.



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