Все 36 спутников OneWeb выведены на орбиту после запуска с Восточного

Все 36 запущенных в ночь на понедельник спутников телекоммуникационной компании OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат», сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Отделены восемь КА (космических аппаратов) <…>. Продолжается работа разгонного блока. Всего запланировано 11 включений/выключений «Фрегата», «развозящего» на целевые орбиты девять групп спутников», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Через некоторое время гендиректор Роскосмоса сообщил: «Отделены еще 16 КА OneWeb. И еще четыре КА OneWeb отделены от разгонного блока «Фрегат», который продолжает свое космическое плавание». «Отделены еще восемь КА OneWeb (всего отделено 36 КА). Миссия успешна. Поздравляю!», – написал Рогозин.

Напомним, в понедельник утром ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный.