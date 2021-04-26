 

Стало известно мнение россиян о величине дохода для достойной жизни

26.04.2021, 6:40, Новости дня
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Больше трети россиян – 38% – считают достаточным для достойной жизни месячный доход в 50-80 тыс. рублей, говорится в исследовании банка «Открытие».

Еще 11% россиян хватило бы для этого менее 50 тыс. рублей, 28% опрошенных назвали достойным доходом 80-120 тыс. в месяц на человека, 15% – от 120 до 200 тыс. в месяц. Еще девять процентов респондентов хотели бы зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тыс. рублей ежемесячно, передает РИА «Новости».

По данным банка, у 70% россиян в настоящее время есть одна постоянная работа. Наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством – в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименее – на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы у 8% респондентов, при этом на Северном Кавказе их доля достигает 15%.

В то же время три четверти россиян в настоящее время не довольны своими доходами – они хотят зарабатывать больше. Лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный доход. Больше всего довольных своими доходами в Москве и Московской области (15%). Меньше всего – на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).

Одним из вариантов решить эту проблему россияне видят подработку: 70% граждан готовы искать ее, а каждый десятый уже подрабатывает. Лишь 10% заявили, что не нуждаются в подработках, а еще 10% опрошенных сообщили, что не могут искать подработки, поскольку слишком много сил тратят на своей нынешней работе.

Банк проводил исследование 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Напомним, в начале апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в РФ начали разработку нового критерия бедности.



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