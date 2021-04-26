Оскар-2021: Брэд Питт на церемонии вручения премии

Самый ожидаемый участник сегодняшнего “Оскара”, 57-летний Брэд Питт, появился лишь в заключительной части церемонии. Так и не появившись в классическом черном костюме с бабочкой на ковровой дорожке, он вышел на сцену, чтобы объявить победительницу в номинации “Лучшая актриса второго плана”. Ею стала 73-летняя актриса Юн Ё Чжон, уроженка Северной Кореи. Она получила статуэтку за роль в картине “Минари” (Minari), одним из исполнительных продюсеров которой был как раз Брэд Питт.

Я тут стою на сцене? Я не верю. Дайте мне прийти в себя… Вообще я не верю в соревнования. Как я могу победить Гленн Клоуз? Я смотрела так много фильмов с ее участием! Мне кажется, что мне просто сегодня повезло чуть больше, чем ей… Я хотела бы поблагодарить своих двоих мальчиков, которые заставили меня снова начать работать в киноиндустрии,

– сказала она со сцены. В благодарственной речи актриса также призналась, что очень рада наконец-то познакомиться с Питтом лично и что для нее честь получить награду из его рук. По окончании церемонии в пресс-руме ей удалось также сфотографироваться с ним. Позже актрисе задали необычный вопрос – “Чем пахнет Брэд Питт?”, на что актриса, не растерявшись, ответила:

Я не нюхала его, я же не собака.

Кстати, незадолго до “Оскара” актер сильно испугал своих поклонников: неделю назад папарацци засняли Питта в инвалидной коляске на выходе из больницы в Беверли-Хиллз. Но оказалось, что ничего серьезного не произошло – как сообщило издание Page Six, актеру лишь удалили зуб мудрости.