 

Как получить двойной оклад за работу в майские праздники

26.04.2021, 6:16, Разное
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Заместитель ректора Финансового университета при правительстве РФ рассказал, каким образом россияне могут поработать в длинные майские выходные за двойную ставку. По словам Александра Сафонова, этот вопрос регламентирует Трудовой кодекс. Согласно законодательному акту, оплата в двойном размере предназначается за работу только 1 и 9 числа — официальные государственные праздники.

В остальные дни майских выходных, утвержденные Владимиром Путиным, плата осуществляется в обычном порядке, который документально закреплен в той или иной организации. Эксперт назвал условие, при котором граждане смогут получить двойной оклад за работу со 2-го по 8-е, а также 10-го мая. Россиянину полагается повышенная ставка, если он работает в эти “обычные” дни больше установленного нормой времени.

Александр Сафонов отмечает, что по идее труд в любые выходные должен оплачиваться по повышенному тарифу, но это обстоятельство устанавливает организация, так как ставка может быть и стандартной. Специалист подчеркнул, что двойной оклад за работу в майские праздники должен быть зафикирован в документах, исходя из договоренности служащего и работодателя.



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