 

Медики предупредили россиян об опасности самолечения аллергии

26.04.2021, 6:10, Разное
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Российские медики предупредили россиян об опасности самолечения аллергии. Речь идёт о болезнях, которые зачастую маскируются под аллергию и в этом случае антигистаминные препараты могут нанести вред здоровью.
Московский терапевт Елизавета Климова отметила, что под видом аллергических реакций могут скрываться симптомы других болезней (конъюнктивит и кашель), которые нельзя лечить антигистаминными препаратами. Безусловно, сухой кашель – один из симптомов аллергии, усиливающийся при контакте с раздражителем, однако в большинстве случаев это признак вирусного заболевания.

Если у человека в начале апреля насморк усиливается при дневном выходе на улицу, появляются обильные водянистые выделения, а ещё отекают и краснеют глаза, возникает сильнейший кожный зуд и слезотечение, то это поллиноз – аллергия на пыльцу растений. При вирусном же рините состояние больного ухудшается дома ближе к вечеру и характеризуется следующими признаками: заложенность носа, густые зелёные или жёлтые выделения, повышается температура.

Стоит отметить, что зачастую с аллергией путают атопический дерматит – генетическое заболевание, в результате которого нарушается защитный барьер кожи, она становится сухой и уязвимой, краснеет, чешется и шелушится. Существуют и обратные ситуации, когда люди годами лечат хронические заболевания, а это проявление аллергии.

Московский аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова согласна с коллегой, она считает, что нельзя отлаживать визит к врачу при появлении симптомов сезонной аллергии, поскольку это может привести к бронхиальной астме. Доктор посоветовала принимать антигистаминные препараты, обладающие противовоспалительным действием, но только по рекомендации профильного специалиста.

Медики рекомендуют людям, страдающим поллинозом, с особым вниманием отнестись к своему здоровью. В первую очередь необходимо при выходе на улицу использовать маски, солнцезащитные очки и закрывающую кожные покровы одежду, а по возвращению домой сразу принять душ и переодеться. Также нужно промыть глаза, нос и полоскать водой ротовую полость.

Эксперты советуют при сезонном проявлении аллергических симптомов уезжать на время в другую климатическую зону. Если долго не контактировать с раздражителем, то болезнь уйдёт, уверены медики.

Источник: magadanmedia.ru



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