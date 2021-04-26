Британские ученые рассказали о том, как улыбаются кошки

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26.04.2021, 6:06, Новости дня
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Британские ученые определили улыбку у животных как проявление знака дружелюбия. Если речь идет о кошках, то мы должны понимать, что даже в домашнем состоянии они остаются зверями, так как не прекращают охотиться на свою естественную добычу – мелких птиц и грызунов.

Об этом важно помнить, когда мы ищем признаки улыбки у котов. Если бы они показывали зубы, это было бы знаком агрессии. Поэтому данное проявление мимики не подходит.

Но удовольствие они все-таки умеют демонстрировать, как и свое дружелюбное отношение, говорят ученые. У кошек – это прищуривание глаз. Исследователям удалось выяснить, что таким образом животные пытаются не только выразить свои чувства по отношению к хозяину, но и очаровать своих сородичей.



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