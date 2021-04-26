 

Во Франции добровольцы провели 40 дней в пещере без света и связи

26.04.2021, 6:06, Новости дня
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Французские ученые, собрав группу добровольцев из 15 человек разных полов и возрастных категорий, провели уникальный эксперимент.

Люди в течение сорока дней жили в пещере, будучи полностью изолированы. Там не было ни связи, ни даже света, отмечают ученые. Целью эксперимента было изучить изменения в поведении группы в экстремальных условиях.

Для того чтобы получить лучик света, кому-то приходилось крутить педали велосипеда с динамомашиной. А воду приходилось набирать из колодца, глубина которого составляла 45 метров. После завершения изоляции люди не могли правильно определить, сколько же времени они провели под землей. Одни говорили, что 30 дней, другие – всего 23. Ученые решили повторить опыт.



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