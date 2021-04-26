В Белоруссии нашли связь советника Байдена с подготовкой переворота

Белорусский государственный телеканал ОНТ указал на связь советника президента США Джо Байдена – Майкла Карпентера – с подготовкой государственного переворота и покушения на белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Это все действительно серьезно, и без Соединенных Штатов не обошлось. Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: «Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным». Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду – в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет», – сообщил закадровый голос в эфире телеканала, передает РИА «Новости».

Телеканал также пообещал больше подробностей в эфире на следующей неделе.

Накануне обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на Лукашенко. Днем ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. В прошлую среду следствие предъявило обвинение четырем задержанным в подготовке госпереворота. На этом фоне США отказались вести дела с Белоруссией.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.

По словам Лукашенко, президент РФ Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.