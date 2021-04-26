 

Эксперт предупредил о рисках превращения спальных районов в «гетто»

26.04.2021, 5:46, Новости дня
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Спальные районы на окраинах крупных городов с минимальной транспортной инфраструктурой рискуют маргинализироваться и превратиться в «гетто», рассказала ведущий аналитик Агентства стратегического развития «Центр» Ольга Мельникова.

«Риски превращения в «гетто» максимальны у спальных районов, расположенных, как правило, на периферии городов или анклавно. На перспективы развития таких районов в первую очередь влияет степень их насыщенности инфраструктурой, транспортной связности с центром города и наиболее значимыми градостроительными узлами», – приводит слова  Мельниковой РИА «Новости».

Отсутствие выбора между доступными типами транспортной коммуникации (автомобиль, автобус, метро) или вариантами проведения досуга (спорт, кино, театр) с течением времени и изменением социального статуса жильцов может стать причиной их переезда в более благополучные локации, а также привести к снижению инвестиционной привлекательности территории и, как итог, заселению жилого фонда менее обеспеченной и притязательной категорией граждан, отметила Мельникова.

Задача территории – максимально удовлетворить потребности жителя района, поддерживая популярный сегодня тренд «политики нулевого километра» или «15-минутного города». В шаговой доступности должны находиться объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры, объекты повседневного спроса и места приложения труда, подчеркнула она.

При этом высокая степень транспортной связности гарантирует жителям комфортную доступность иных объектов посещения, в том числе объектов городского масштаба. Второй важный аспект – качество среды. Район, в котором создана современная комфортная городская среда, не только удовлетворяющая интересы его жителей, но и приглашающая гостей, «обречен» на позитивное развитие, минуя судьбу районов-«гетто», заключила эксперт.

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