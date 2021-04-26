 

Оскар-2021: Риз Уизерспун на ковровой дорожке премии

26.04.2021, 5:34, Разное
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Одна из ковровых дорожек нынешней премии “Оскар” развернулась этой ночью в фойе центрального вокзала Лос-Анджелеса. И она не красная, как это обычно бывает, а ярко-розовая. Поэтому те звезды, которые отдали предпочтение красным нарядам, не слились с дорожкой, а удачно выделились на ее фоне. Помимо Аманды Сейфрид на “красное” сегодня поставила актриса и продюсер Риз Уизерспун. Перед фотографами – а потом уже и перед камерами в зале – она появилась в алом плиссированном платье Dior. Актриса уже успела объявить победителей в нескольких номинациях, полный список лауреатов мы собрали здесь.



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