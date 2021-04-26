При пожаре в Свердловской области погиб пятилетний ребенок

В воскресенье утром в одной из квартир жилого дома в Свердловской области произошло возгорание, в результате пожара один ребенок погиб, еще двое пострадали, сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным МЧС, на площади 30 квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире муниципального жилого дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуированы по лестничным маршам 24 человека, в том числе четыре ребенка, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в результате пожара погиб один ребенок 2016 года рождения, еще двое – 2018 года рождения – пострадали. «Причины и обстоятельства пожара выясняются. Дети госпитализированы в педиатрическое отделение Сысертской ЦРБ. Минздрав контролирует ход лечения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что администрации муниципалитета поручено оперативно решить все организационные вопросы, в том числе обеспечения временным жильем погорельцев.

Как добавили в департаменте, глава региона Евгений Куйвашев потребовал от всех профильных министерств и ведомств, а также глав муниципалитетов уделять особое внимание охране жизни и здоровья детей и многодетных семей, усилить профилактическую работу.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что в РФ с начала 2021 года увеличилось число случаев гибели детей на пожарах. Основными причинами гибели детей при пожарах становятся отравление токсичными продуктами горения.