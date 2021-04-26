 

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков

26.04.2021, 4:52, Новости дня
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в подконтрольный Киеву населенный пункт Подлесное 43 танков и трех боевых бронированных машин украинских силовиков.

Как отметил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, также зафиксировано прибытие трех боевых бронированных машин и двух бронетранспортеров в подконтрольный Киеву населенный пункт Лоскутовка, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что также вблизи жилого дома в подконтрольной Киеву Райгородке у линии отмечено размещение зенитно-ракетного комплекса 9К33 «Оса».

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – сказал представитель пресс-службы.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что украинские силовики 18 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв из минометов, гранатометов, пулеметов шесть населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республики.

Напомним, в Киеве «принципиально» отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР.



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