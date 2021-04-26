Мнение: О следующем после Путина: чем он поразит Россию

Несмотря на всю накопившуюся «усталость» определённой части общества, нынешний бессменный российский президент Владимир #Путин – это надолго. Но не навсегда. Поздно ли, рано ли, так ли, иначе ли, но его сменит…

Впрочем, не суть важно, кто именно придёт. Важнее, что он будет делать. И что от его имени будут делать верные слуги, дабы сохранить #стабильность.

Это, кстати, от ФИО первого лица не зависит. Всё определяют экономические отношения и желание правящего класса сохранить их под своим контролем. А какой к моменту смены будет российская #экономика?

Чудес не бывает, и через пять лет, и через 15 она останется преимущественно сырьевой. В самом лучшем случае, в 2036 году по «Северному потоку» будут прокачивать не метан, а выделенный из него водород. Но пока что предпосылок к тому нет, кроме благих пожеланий.

Однако большие экономические системы инертны. И потому экспорт природных ресурсов сохранится в объёме который позволит ещё 10-15 лет удерживать страну на большом расстоянии от мрачных картинок failed state. Хотя о процветании, конечно, не будет речи.

Российский ВВП топчется на месте уже несколько лет и перспективы ускорения не просматриваются. Однако 10 000 долл. на человека – уровень сравнительно высокий даже для двадцатых годов XXI века: у большинства стран он ниже. Доходы населения медленно сокращаются и этот тренд также сохранится. Но потеря 1-2% в год за 15 лет снизит доходы максимум на треть, до уровня 2000 года. Что не страшно: 20+ лет назад разрухи, конечно, не было. Несмотря на последствия дефолта и Чеченский конфликт. То есть бояться голода и бедствий не приходится ни сейчас, ни в будущем.

А вот рост недовольства вполне возможен. Сейчас он отчасти купируется, во-первых, сохраняющимся «кредитом доверия» основной массы населения к нынешнему хозяину Кремля. И, во-вторых, памятью о развале 1990-х. Но главные носители этой памяти уходят, а их сменяют в основном те, кто помнят недолгий золотой век 2001-2013 гг. с его быстрым ростом доходов и притоком прочих благ.

Проблема того, как растущее недовольство купировать в отсутствие ресурсов для нового взлёта уровня жизни, в любом случае достанется преемнику. Которым, с вероятностью 99% окажется совсем не реформатор, «новый Горбачев», а самый консервативный и верный из нынешней молодой властной поросли.

Тут нужно понимать, что у текущей правящей группировки, использовавшей для своего прихода к власти войну и теракты против сограждан, нет никаких моральных тормозов. Действует лишь звериный инстинкт выживания. И если для последнего надо отжать бизнес у потенциального политического конкурента, устранить харизматичного оппозиционного лидера или запугать оппонентов репрессиями, это будет сделано. Причём, если Владимир Путин в таких вещах руководствовался принципом минимальной достаточности и формальной законности, то у его преемника, кем бы он ни был, и порог дозволенного, и понимание необходимости будут иными.

Так что же вполне может получить Россия в будущем?

Вот примерный список следующих уровней «дна», которые будет пробивать #власть.

1. Проскрипционные списки. Если уже сейчас можно разграбить крупнейшую нефтекомпанию; посадить тысячи бизнесменов; отжать банк у западного private equity фонда, то почему нельзя просто брать что захочешь? Не обязательно #бизнес – вот, например, у гражданина Иванова квартира хорошая, так в тюрьму его, и если захочет выйти – пусть квартирку перепишет.

Да, сейчас нет этого. А может быть? Легко: 80 лет назад за квартирку доносы писали, так почему не сажать? Значит – будет, когда время придет. Между отобрать компанию, отобрать #банк, отобрать мелкий бизнес, отобрать квартиру и просто начать отбирать всё, что понравится, нет принципиальной разницы, а есть лишь необходимое время на адаптацию такой практики обществом. И время в России идёт в эту сторону.

2. Изъятие детей и передача их на усыновление или в детдома. В России это было в 1930-е, а вот в Аргентине – уже в 1980-е. Сейчас этого нет, но угрозы таких действий уже поступают и, скорее всего будут приводиться со временем в действие. Угроза изъятия детей у оппозиционных активистов является действенным средством запугивания, а реализация её – отличным методом мести. При этом такие шаги, в отличие от произвольного отъёма собственности, весьма положительно будут восприняты общественным мнением. Ведь это делается «для спасения детей от тлетворного влияния родителей». Причём формально законные инструменты для такого есть и сейчас – от педофильских статей УК РФ до практической их апробации на примере «дела Дмитриева». А посему массовость такого явления – лишь вопрос времени и политической воли. У преемника Путина она точно будет.

3. Атака на родственников. Собственно, о чём тут говорить после арестов брата Алексея Навального, отца Ивана Жданова и пр.? До какого-то момента родственники оставались вне конфронтации, но включения их в орбиту преследования не могло не произойти – и оно произошло. А раз так, использование безопасности семей как средства шантажа и запугивания будет лавинообразно нарастать.

4. Запреты на профессию. В сущности, уже #сейчас в России есть два типа запретов на профессию. Первый не даёт участвовать в управлении государством лицам, в любой форме аффилированным с другими странами. Этот на поверхности небессмысленный запрет (а вдруг лица с двойным гражданством или имуществом за рубежом будут преследовать интересы другой страны в ущерб России) на самом деле нужен, чтобы отсеивать из управленческой вертикали всех широко мыслящих, способных взаимодействовать на международном уровне, видящих риски в своей стране.

Второй запрет – на управление, преподавание, работу в государственных учреждениях и с государственными заказами – распространяется на людей оппозиционных взглядов. Их не берут в такие места или на такие должности, либо увольняют. Пока это практикуют только те начальники, кто склонен проявлять излишнее рвение Но переход с мягкого запрета на жёсткий, может быть, легко реализован. И вдруг окажется, что не только оппозиционеры, но и те, кто не поддерживают активно действующую власть, официально не смогут быть, например, профессором, менеджером в госкомпании или банке, поставщиком по госконтрактам и даже владельцем сколь-нибудь крупного бизнеса. Благо пример из истории #СССР, когда определённые посты могли занимать только члены КПСС, не стёрт из памяти.

Далее, вероятно, окажется, что работа оппозиционера даже в среднем и малом независимом бизнесе будет автоматически вызывать атаку на этот бизнес. Оппозиции придётся превращаться в дворников и сторожей, как опять же было в СССР.

5. Эскадроны смерти. Если кому-то кажется, что #Россия – не Италия, не Испания, не Парагвай, не Чили, не Перу, не Гватемала, не Аргентина, вспомните:

– бессудные убийства в России уже происходят;

– двери в квартиры оппозиционеров ломают;

– политические дела фабрикуют по итогам провокаций;

– экстремистами называют тех, чье мнение отлично от официального.

Достаточно просто собрать эти действия в руках одних людей – и вы получите тонтон-макутов, врывающихся в дома, убивающих, похищающих, избивающих и запугивающих неугодных, против которых затем возбуждаются уголовные дела. Разумеется, официально такие подразделения «не имеют связи с государством, им не поощряются и не направляются», а те, кто считают иначе, быстро встречаются с такой командой. Сколько России осталось до появления «эскадронов смерти», Бог весть. Но всё, включая тренированных и идеологически готовых кандидатов в их члены, коих, к слову, в избытке, в стране есть.

Такой вот мрачный #прогноз пришёл из лондонского далека. Возможно, он верен: большое видится на расстояньи ©

Впрочем, как всегда, важнее и приоритетнее вопрос не «кто виноват?» а «что делать?». Сам автор приходит к выводу, что сейчас пришло время «оставить Москву» (как он, собственно, и поступил, подготовив себе запасной аэродром в Туманном Альбионе). Что бессмысленны и вредны любые акции, результатом которых станут лишь выгодные нынешней российской власти #репрессии, ведущие к ослаблению оппозиции и запугиванию сочувствующих. Что настоящая борьба за будущее России будет вестись не на проспектах и площадях внутри страны, а за внимание и умы населения, причём извне её. Что лишь на организацию такой борьбы – создание системы информирования, системы поддержки эмиграции и адресной помощи остающимся, системы обучения молодёжи онлайн и за рубежом – сто́ит тратить силы, время и средства тем, кто хотят видеть Россию свободной и процветающей хотя бы в перспективе.

Но, быть может, в свете сказанного, у кого-то найдутся идеи получше?

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