Нужно обезболить. Или цель другая?

Майкл Мирер: «Болезнь идеально подходит для того, чтобы мучить». Известный невролог о схеме лечения Алексея Навального.

Майкл Мирер. Фото: facebook.com

— Что вы думаете о том, как лечат Навального?

— Вещь первая: они правильно отреагировали на высокий калий. Потому что калий — это реально можно дуба дать. И потом бы по всем документам проходило, что у него калий был 7,1 — и они не отреагировали. Они с кем-то проконсультировались и поняли, что это не лажа. Прокапали глюкозу правильно. Глюкоза снижает калий. Скорее всего, у Навального была гиперкалиемия (избыточый калий.— Ю. Л.) на фоне обезвоживания и голодания. Это просто в списке дифференциальных диагнозов — диагноз номер один.

— Так у него теперь натрий низкий!

— Так перелили! С одних качелей — на другие. Не хотел бы никого обижать, но этим людям, которые Навального лечили, — я бы не то что свое здоровье не доверил, я бы им клюшки от гольфа не доверил носить.

— А высокий калий может быть последствием отравления фосфорорганикой?

— Ну есть статья на эту тему, но одна, и предположительно. Я бы не стал умножать сущностей. Скорее всего, они дали ему глюкозу, взяли новый калий, увидели, что imminent danger (непосредственной опасности) нет, а что жалуется — пошел на фиг, здесь не санаторий. Если бы у него калий 7 на протяжении недели, он бы уже имел major cardiac complication (крупное сердечное осложнение). Либо они взяли новый калий, либо как минимум сделали кардиограмму. На ней хорошо видно гиперкалиемию, сначала острые зубы Т, а когда калий больше 6 — расширенный сомплекс QRS.

— Нет. Они не сделали ему кардиограммы.

— Ну!.. Ну!.. Как это вообще комментировать?! Это не медицина в том смысле, в каком ее понимают на Западе.

— А нога?

— А вот теперь мы переходим ко второму пункту. Умереть они ему не дали, а от ноги он не умрет. Люди, которые его пытают, они в восторге, — потому что от этого не умирают. Он будет мучиться, но при этом будет живой.

— Что у него с ногами?

— По тому, сколько это продолжается, это вряд ли следствие отравления. Но если это нейропатия и радикулопатия — то это ужасно больно и это вечно. Это может кончиться атрофией мышц — но от этого не умирают. Он будет живой, но хромой.

— А чтобы вылечиться, что надо делать?

— Для начала — физиотерапию. Я понимаю, люди будут смеяться, если такое сказать. Его же не в санаторий для ветеранов КГБ отправили. Второе — ему показана адекватная обезболивающая терапия. Не диклофенак круглосуточно. Диклофенак, конечно, можно давать, но не больше двух недель. Короткий курс стероидов, например, медрол пять дней, по убывающей. Ему надо сделать блокаду — это укол в корешок, который защемлен, уколоть лидокаин, чтобы снять воспаление. Третье — ему, возможно, не подходит кровать. Люди снова смеяться будут. Но, возможно, ему нужна твердая, ортопедическая кровать, а не шконка. Но прежде всего, ему нужно нормальное обследование.

— Где?

— Самое правильное, чтобы избежать кривотолков и закрыть все неясности, — это обследование в профильном учреждении, желательно в Москве. В РФ есть врачи, которые способны адекватно оценивать состояние больного и имеют кредит доверия в профессиональном мире. Сделайте красиво. Привезите его в Москву, дайте ему в институте ортопедии пройти обследование. Почему надо из всего устраивать фельдшерский пункт?

Это prominent (выдающийся) пациент, что же вы его лечите под кустом?

— Ок. Допустим, пролечили — улучшения нет. Тогда что?

— Операция. Поскольку диагноз теперь не является секретом, не является секретом и что делать. Если в течение трех месяцев не наступает улучшения, необходима операция. Об этом написано во всех рекомендациях по лечению ущемленного нерва.

— Операция в России?

— Нет, конечно

Юлия Латынина

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