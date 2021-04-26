Welt – «аварийный тормоз» по всей Германии — c экспериментальными послаблениями придётся покончить

На этой неделе бундестаг принял поправки к Закону о защите населения от инфекционных заболеваний, предполагающие ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в районах с высоким приростом заболевших. Как пишет Welt, из-за такого «аварийного тормоза» некоторые регионы будут вынуждены покончить с экспериментальными послаблениями и закрыть доступные для посещения туристов места.

В начале нашей программы мы уже сообщали об общенациональном «аварийном тормозе» (имеются в виду поправки к Закону о защите населения от инфекционных заболеваний, которые подразумевают ужесточение мер в районах, где в течение недели из расчёта на 100 тыс жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения. — ИноТВ). Но что же это значит для модельных проектов (в их рамках предполагается открытие некоторых сфер общественной жизни при соблюдении строгих защитных мер и наличии концепции тестирования. — ИноТВ)? Самый известный в Тюбингене придётся закрыть. Это в значительной степени будет относиться и к Саару. Но в нескольких районах земли Шлезвиг-Гольштейн всё выглядит совершенно иначе, некоторые даже вновь откроются для туристов. С подробностями Анжела Кнебле.

АНЖЕЛА КНЕБЛЕ, корреспондент Welt: Май почти полностью забронирован. Всё больше восторженных гостей приезжают в Эккернфёрде. Портовый город является одним из четырёх модельных регионов земли Шлезвиг-Гольштейн, открытых для туризма. Прирост заражённых в течение недели на 100 тыс жителей составляет 55 случаев.

ТУРИСТКА: Нам нравится. Это просто фантастический отпуск, и я думаю, что всё отлично функционирует.

АНЖЕЛА КНЕБЛЕ, корреспондент Welt: Можно снова пировать. Не только в тёплой одежде на комфортной террасе. Для ужина внутри ресторана гостям требуется отрицательный тест на коронавирус.

ОЛИВЕР ТРЕГЕР, официант: Всё действительно ожило, будь то снаружи или внутри. Люди свободно гуляют по вечерам. Приятно видеть, что они доверяют нам и принимают наши идеи по обеспечению безопасности.



АНЖЕЛА КНЕБЛЕ, корреспондент Welt: Поднимите занавес! В самом известном модельном регионе это сказано на данный момент в последний раз. В Тюбингене больше не будут применяться дневные билеты (отрицательный тест на коронавирус. — ИноТВ), которые использовались для посещения ресторанов, культурных мероприятий и магазинов. Прирост заболевших в течение трёх дней на 100 тыс жителей в городе стабильно ниже 100, но после принятия поправок о федеральном «аварийном тормозе» стало применяться значение по району в целом. На данный момент оно составляет 200 случаев.

ЖИТЕЛЬ ТЮБИНГЕНА: Мне грустно, я вижу много людей, которые обрели надежду и теперь снова разочарованы. И, прежде всего, это трудно осознать, потому что в этом нет необходимости, потому что мы показали, что с помощью интенсивного тестирования мы как минимум так же хорошо держим пандемию под контролем, как округи, в которых уже задействован «аварийный тормоз».

АНЖЕЛА КНЕБЛЕ, корреспондент Welt: Разочарование можно наблюдать и в Баварии. Например, ни один из восьми выбранных модельных городов не сможет открыться. Так же, как и Северном Рейне-Вестфалии, где собирались запустить 14 модельных проектов. В Бранденбурге и Нижней Саксонии проекты также пока заморожены.

И чем же занимаются саарцы, которым ненадолго разрешили насладиться всеми преимуществами модельных проектов? Жители Саарбрюккена праздновали ровно до полуночи, пока не кончились силы и снова не вступил в силу комендантский час. Вероятно, богатое на контрасты «полное торможение» в Германии всё-таки началось.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2021 года.