Spiegel – «научный колониализм» — Байден решил бороться с малярией в Африке без самих африканцев

В рамках «Инициативы президента США по борьбе с малярией» Джо Байден выделил $30 миллионов долларов на исследования, посвящённые тропическому заболеванию, пишет Der Spiegel. Однако его решение вызвало бурный протест среди африканских учёных: в управление проектами не была вовлечена ни одна местная организация. Американская исследовательница нигерийского происхождения Нгози Эронду уверена: главная цель американцев — поддержание баланса сил и продвижение собственных колониальных интересов.



Reuters

Борьба с малярией является главным приоритетом США. По крайней мере, на словах. «Инициатива президента США по борьбе с малярией» стала почти институтом. Она существует в течение 15 лет. Джо Байден намерен придать этой инициативе новый импульс: он выделил $30 миллионов долларов на исследовательские проекты, посвящённые тропическому заболеванию, пишет Der Spiegel.

Но вскоре после объявления этого решения последовала критика, особенно со стороны африканских стран. Для планирования и управления инициативой был собран консорциум из восьми организаций. Проблема заключается в том, что ни одна из них не расположена на африканском континенте, все они находятся на глобальном Севере. Таким образом, Африку собрались исследовать без африканцев, по крайней мере, на уровне принятия решений. Рядовые участники инициативы хотят работать с местными партнёрами, но они не представлены в контролирующем консорциуме.

Несколько африканских учёных и учёных африканского происхождения выразили бурный протест — сначала в Twitter, а затем в открытом письме, опубликованном в известном научном журнале «Nature Medicine».

Их смущает и название исследовательской инициативы — INFORM. Кажется, и его украли у Африки: успешный исследовательский проект под таким же названием уже много лет реализуется в Кении. Участие в работе над ним принимала американская исследовательница нигерийского происхождения Нгози Эронду, ставшая одним из инициаторов протеста.

В интервью Der Spiegel Нгози Эронду отмечает, что была поражена тем, что американцы украли название проекта. Она не могла этого допустить. В феврале она написала сообщение в Twitter и отметила в нём некоторых африканских исследователей, которых она знает. Позже они написали открытое письмо в «Nature Medicine». По её словам, это вызвало настоящий переполох.

«Инициатива президента США по борьбе с малярией» опубликовала заявление о том, что консорциум будет активнее привлекать местных партнёров. Эронду и другие учёные обнаружили, что их критика в какой-то степени всё же попала в цель.

Тем не менее, отмечает Эронду, это их не удовлетворило: африканские институты, вероятно, всё ещё будут лишь младшими партнёрами, и поэтому колониализм в системе науки и исследований будет сохраняться. «Им следует хотя бы вывести некоторых африканских партнёров на уровень принятия решений , если они уже не могут заменить западные организации», — считает она.

Проблема состоит в том, что в случае, если решения принимают только неафриканские организации, деньги не идут на работу над местными проектами, они идут на административные нужды западных партнёров. Как правило, до 60% исследовательского бюджета уходит на офисные расходы западных организаций. Кроме того, если вывести африканских партнёров на уровень принятия решений, запланированные мероприятия будут выглядеть совершенно иначе.

По её словам, если американцы хотят наращивать потенциал на местном уровне, необходимо дать слово и странам, в которых будет реализовываться программа. Все руководители проектов «Инициативы по борьбе с малярией» находятся в странах, где малярии даже не существует. В то же время почти в каждой африканской стране есть исследовательская программа, но на неё нет денег. «Всё дело в балансе сил», — считает Эронду.

Исследовательница подчёркивает, что это не значит, что африканские страны не должны прилагать больше самостоятельных усилий. Но если предлагается помощь, то необходимо эффективно её использовать. Менее одного процента зарубежных средств в настоящее время тратится на местные исследования. Многие сотрудники западных организаций тоже это признают, но лица, принимающие решения, думают иначе, существует большое расхождение. Поэтому ничего не меняется. «Когда они обсуждают борьбу с болезнями в Африке, в комнате зачастую сидит не больше одного африканца», — отмечает она.

Эронду характеризует происходящее как «научный колониализм», поскольку главная цель американцев — поддержание баланса сил. По её словам, чтобы изменить это, необходимо подвергнуть сомнению всё колониальное наследие, потому что наука — это «всего лишь побочный продукт общества». Предрассудки вездесущи, люди до сих пор говорят: «африканцы не могут сделать это самостоятельно, у них нет возможностей». Она задаётся вопросом: почему тогда неправительственные организации не смогли создать эти возможности за последние несколько десятилетий? Если они потерпели неудачу, им следовало уйти.

Должен быть продуманный способ положить конец международной помощи, но это не произойдет в одночасье. На данный момент Эронду не видит возможности её прекратить. Проблема состоит в том, что в Африке всё ещё практикуется «парашютная наука». Исследовательница признаётся, что во время вспышки лихорадки Эбола она сама прилетела в Гвинею, чтобы оказать помочь. Она считает, что на самом деле гвинейцы должны сами реагировать на такие эпидемии, потому что, когда «приходят люди с Запада», они «просто встают у руля и строят параллельные структуры вместо того, чтобы поддерживать существующие». «Но почему иностранцы должны устанавливать стандарты? Они даже не знают местных реалий. Они должны позволить местным учёным принимать решения. Я надеюсь, что когда-нибудь не потребуются какие-либо внешние ресурсы», — резюмирует Эронду в интервью Der Spiegel.