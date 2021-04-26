 

Минтруд предложил отменить потребительскую корзину

26.04.2021, 3:58, Новости дня
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Проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в РФ разработан Министерством труда и социальной защиты, также министерство подготовило проект, предлагающий упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума.

«Проект приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики «О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 года «Об утверждении перечня продуктов питания – представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума» разработан в связи с принятием федерального закона от 29 декабря 2020 года», – цитирует документ ТАСС.

Второй документ исключает ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Прежде прожиточный минимум устанавливался каждый квартал, так как он зависел от изменения стоимости потребительской корзины.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает новый критерий, по которому будет определяться бедность, с учетом вступившего в силу в 2021 году нового порядка определения прожиточного минимума.



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