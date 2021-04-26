 

На избирательном участке в Ярославской области выявили несущественное нарушение

26.04.2021, 3:58, Новости дня
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На досрочных выборах главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района члены избирательной комиссии вместе с защитной лентой ошибочно срезали пломбы на двух стационарных урнах. Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) сообщили, что нарушение не повлияет на ход волеизъявления жителей.

Голосование в муниципалитете проходит в течение трех дней с 23 по 25 апреля. Инцидент произошел на избирательном участке 2312. По завершении первого дня голосования, на стационарных урнах были заклеены прорези, это делается, чтобы избежать возможного вброса. Днем 24 апреля, после проведения надомного голосования, по возвращению на участок члены избирательной комиссии вместе с защитной лентой ошибочно срезали пломбы на двух стационарных урнах. Сразу после сообщения об инциденте была проведена проверка мониторинговой группой, сообщается на сайте НОМ.

Член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова, которая следит за ходом выборов в Ярославской области, сообщила, что после проверки все бюллетени, содержащиеся в урнах для голосования со вчерашнего дня, были признаны недействительными.

«Новые пломбы были оперативно закреплены, однако избирательная комиссия приняла решение признать все бюллетени, хранящиеся в этих урнах, недействительными. Это подтверждается составленным актом», – отметила Булгакова.

Как считает эксперт, важно, что избирательная комиссия после обнаружения ошибки в ходе выборной процедуры оперативно приняла соответствующие меры, чтобы голосование в дальнейшем проходило легитимно. «Подобный случай – один из примеров из новейшей избирательной истории, когда члены избиркома принимают правильное решение, реагируют оперативно и согласно всем установленным правилам», – добавила она.

Напомним, в выборах на пост главы Карабихского сельского поселения участвуют четыре кандидата от партий «КПРФ», «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Численность избирателей составляет более 11 тыс. человек.

По словам Булгаковой, в целом выборы в Ярославской области проходят без серьезных нарушений.



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