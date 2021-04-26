 

В ЕС собрались пускать после вакцинации одобренной EMA прививкой

26.04.2021, 3:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все страны Евросоюза будут принимать туристов после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен в интервью The New York Times.

Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.

В прошлую пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.

В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Россиян предупредили о помехах в телевещании из-за солнечного излучения

09.12 / “И близко такого не было”. Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера и рассказал, как актер провел последние дни жизни

25.12 / Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских

27.07 / В Украине подтверждено более 800 новых случаев коронавируса за сутки

02.08 / Трампа упрекнули в отсутствии стратегического подхода к отношениям с Россией

05.10 / “Ты моя!” Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского

12.09 / В РФПИ прокомментировали приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

02.07 / Из Пироговского Центра выписали последнего поступившего с коронавирусом пациента

08.09 / “Если бы это все понимали…”. Молодая жена Павлика поделилась рассуждениями о счастье

28.07 / Назван продукт, который избавляет организм от лишнего сахара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика