 

Оскар-2021: Марго Робби и Зендая в акцентных платьях на дорожке премии

26.04.2021, 3:46, Разное
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Звезды продолжают прибывать на ковровую дорожку “Оскара” в Лос-Анджелесе, а также за океаном – в Великобритании и Франции. И уже можно говорить о двух главных модных трендах на премии в этом году: наряды красного и золотого оттенков – под цвет дорожки и главного трофея вечера.

Но некоторые решили выделиться, как, например, певица и актриса Зендая. Напомним, на этом “Оскаре” она является одной из ведущих премии. 24-летняя звезда черно-белого фильма “Малькольм и Мари” и обладательница “Золотого глобуса” прибыла на премию в ярко-желтом платье Valentino с бра-топом и длинным шлейфом.

Еще одна молодая звезда – 30-летняя Марго Робби – появилась перед фотографами в Chanel Alta Costura. Актриса звезда таких фильмов как “Однажды в… Голливуде” и “Скандал” выбрала платье с цветочным принтом в пол на тонких беретелях, дополнив его небрежной укладкой.



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