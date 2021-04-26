 

Оскар-2021: полный список победителей премии

26.04.2021, 3:46, Разное
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Только что в США объявили некоторых победителей 93-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук – самой главной и престижной кинопремии в мире. Церемонию откладывали на два месяца, но, вопреки коронавирусным ограничениям, все же прошла вживую, но сразу в нескольких местах, в том числе и на своей постоянной площадке – в театре “Долби” в Голливуде, и транслировалась в прямом эфире по всему миру.

Больше всего номинаций (десять) получила черно-белая драма Дэвида Финчера “Манк” с Амандой Сейфрид и Гари Олдманом в главных ролях. Они сами, кстати, претендовали на звания лучших актеров года. У картин “Отец”, “Минари”, “Иуда и черный Мессия”, “Земля кочевников”, “Звук металла” и “Суд над чикагской семеркой” — по шесть номинаций. Рассказываем, кто же одержал победу в этом году.

Новость обновляется

Полный список победителей премии “Оскар-2021”:

Лучший игровой короткометражный фильм – “Два далеких незнакомца” (Two Distant Strangers)

Лучшая звук – “Звук металла” (Sound of Metal)

Лучший режиссер – Хлоя Чжао, “Земля кочевников” (Nomadland)

Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя, “Иуда и черный мессия” (Judas and the Black Messiah)

Лучший дизайн костюмов – “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)

Лучший грим и прически – “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)

Лучший иностранный фильм – “Еще по одной” (Another Round)

Лучший адаптированный сценарий – “Отец” (Father)

Лучший оригинальный сценарий – “Девушка, подающая надежды”



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