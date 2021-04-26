Все победители 93-й церемонии “Оскар”. Обновляется
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Лучший режиссер
Хлоя Чжао (“Земля кочевников”)
Лучший дизайн костюмов
“Ма Рейни: Мать блюза”
Лучший грим и прически
“Ма Рейни: Мать блюза”
Лучший актер второго плана
Дэниэл Калуя (“Иуда и Черный Мессия”)
Лучший иностранный фильм
“Еще по одной”
Лучший оригинальный сценарий
Эмеральд Феннел (“Девушка, подающая надежды”)
Лучший адаптированный сценарий
Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон (“Отец”)
Флориан Зеллер. Фото: EPA
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
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