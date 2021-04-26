 

Все победители 93-й церемонии “Оскар”. Обновляется

26.04.2021, 3:38, Новости дня
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Материал обновляется…

Лучший режиссер
Хлоя Чжао (“Земля кочевников”) 

Лучший дизайн костюмов
“Ма Рейни: Мать блюза”

Лучший грим и прически
“Ма Рейни: Мать блюза”

Лучший актер второго плана 
Дэниэл Калуя (“Иуда и Черный Мессия”)

Лучший иностранный фильм 
“Еще по одной”

Лучший оригинальный сценарий 
Эмеральд Феннел (“Девушка, подающая надежды”)

Лучший адаптированный сценарий 
Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон (“Отец”)

Флориан Зеллер. Фото: EPA


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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